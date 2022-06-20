Строители замуровали кота в московском парке

Строители замуровали кота в московском парке
Строители замуровали кота в московском парке
Сегодня, 21:28ПроисшествияРинат КамалиевФото: 1MI
В Битцевском лесопарке Москвы при проведении монтажных работ на мосту строители замуровали кота.

Инцидент произошел при проведении работ по монтажу металлических конструкций мостового перехода. Рабочие не заметили животное и сделали его заложником стальной опоры.

Гости парка, гуляя, услышали странный источник мяуканья и узнали о судьбе кота. Тогда его стали кормить через щелку и сообщили о его участи сотрудникам МЧС, которые однако не имели право на распил объекта без разрешения, так что ничего не предприняли.

В итоге, кота все же получилось вызволить. Все необходимые для этого действия осуществила компания-подрядчик, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».

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