Свердловский чиновник судится с пенсионером из-за комментария

Мужчина подал иск о клевете. Алышов хочет получить 50 тысяч рублей компенсации за клевету, которую, как он считает, пенсионер оставил в комментарии в интернете, пишет Ура.ру.
По данным издания, местный житель по имени Александр Немчинов назвал в интернете Алышова олигархом-мошенником, ворующим из бюджета денежные средства.
Комментарий увидел сам чиновник и обратился в суд. Он отметил, что два года назад он в третий раз был избран в качестве парламентария. Он настаивает, что избиратели не проголосовали бы за него, если бы он воровал.
Напомним, что два года назад в думе Махневского мунобразования скептически отнеслись к появившейся в Алышова надбавки в 160% от суммы оклада.