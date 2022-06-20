Свердловский чиновник судится с пенсионером из-за комментария

Свердловский чиновник судится с пенсионером из-за комментария
Свердловский чиновник судится с пенсионером из-за комментария
Сегодня, 15:31ПроисшествияЕлена ОзероваФото: 1MI
Председатель думы в Махнево Сахават Алышов судится с 75-летним жителем.

Мужчина подал иск о клевете. Алышов хочет получить 50 тысяч рублей компенсации за клевету, которую, как он считает, пенсионер оставил в комментарии в интернете, пишет Ура.ру.

По данным издания, местный житель по имени Александр Немчинов назвал в интернете Алышова олигархом-мошенником, ворующим из бюджета денежные средства.

Комментарий увидел сам чиновник и обратился в суд. Он отметил, что два года назад он в третий раз был избран в качестве парламентария. Он настаивает, что избиратели не проголосовали бы за него, если бы он воровал.

Напомним, что два года назад в думе Махневского мунобразования скептически отнеслись к появившейся в Алышова надбавки в 160% от суммы оклада.

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Новости УрФО
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