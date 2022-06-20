Такса-рецидивист попалась на угоне автомобиля в Верхотурье

В Верхотурье на угоне машины поймали мужчину с таксой, пишет «КП-Екатеринбург».
Минувшей ночью, с 19 на 20 июня, в полицию обратился 32-летний житель, который пожаловался на то, что у него угнали машину ВАЗ-2115. В скором времени транспортное средство нашли инспекторы Росгвардии - машина передвигалась по одной из улиц города.
При остановке автомобиля выяснилось, что водитель употреблял спиртное, а сама машина – угнанная. Рядом с водителем сидела собака породы такса.
Сообщается, что мужчине, угнавшему машину, 19 лет. Водительских прав у него нет и никогда не было. При этом его несколько раз судили за совершение краж и угонов. При прошлом угоне рядом с мужчиной также находили таксу.