В ДТП с автомобилем такси в Екатеринбурге пострадали двое

Два импортных легковых автомобиля, один из которых имеет маркировку такси, столкнулись в спальном районе Екатеринбурга. Есть пострадавшие.

Происшествие случилось на улице Черепанова уральской столицы. Темный Datsun с обозначениями такси врезался в белый Hyundai, по мнению свидетелей, также являющийся такси. По информации ГИБДД, причиной аварии стало то, что водитель японского автомобиля не предоставил положенное преимущество корейской машине. Когда Datsun на скорости въехал в Hyundai, последний опрокинулся. Пассажиры перевернувшейся иномарки госпитализированы с многочисленными травмами. Инспекторы ГИБДД Екатеринбурга работают на месте инцидента и устанавливают точные обстоятельства произошедшего, сообщили Е1 в ведомстве.

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