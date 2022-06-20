В ДТП с автомобилем такси в Екатеринбурге пострадали двое

Происшествие случилось на улице Черепанова уральской столицы. Темный Datsun с обозначениями такси врезался в белый Hyundai, по мнению свидетелей, также являющийся такси.
По информации ГИБДД, причиной аварии стало то, что водитель японского автомобиля не предоставил положенное преимущество корейской машине.
Когда Datsun на скорости въехал в Hyundai, последний опрокинулся. Пассажиры перевернувшейся иномарки госпитализированы с многочисленными травмами.
Инспекторы ГИБДД Екатеринбурга работают на месте инцидента и устанавливают точные обстоятельства произошедшего, сообщили Е1 в ведомстве.