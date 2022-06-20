Велосипедист впал в кому после ДТП с иномаркой на ГГМ в Нижнем Тагиле

Велосипедист впал в кому после ДТП с иномаркой на ГГМ в Нижнем Тагиле
Велосипедист впал в кому после ДТП с иномаркой на ГГМ в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:25ПроисшествияИрина КириловаФото: Отдел пропаганды ГИБДД
Велосипедист в Нижнем Тагиле впал в кому, а также получил другие травмы в результате ДТП с иномаркой на улице Захарова, 1.

19 июня в 16 часов водитель Wolkswagen Golf 2001 года рождения, двигаясь со стороны улицы Удовенко в сторону Октябрьского проспекта допустил наезд на велосипедиста, который выезжал с прилегающей территории, сообщили TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.

В результате мужчина 1977 года рождения, предварительно, получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом плеча, рваную рану голени и травматический шок. Он впал в кому. С места происшествия пострадавший был госпитализирован.

Фото:Отдел пропаганды ГИБДД

Водитель иномарки на момент происшествия был трезв. Он пояснил, что велосипед появился перед ним неожиданно. Также он утверждает, что мужчина был нетрезвым.

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