Велосипедист впал в кому после ДТП с иномаркой на ГГМ в Нижнем Тагиле

19 июня в 16 часов водитель Wolkswagen Golf 2001 года рождения, двигаясь со стороны улицы Удовенко в сторону Октябрьского проспекта допустил наезд на велосипедиста, который выезжал с прилегающей территории, сообщили TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.
В результате мужчина 1977 года рождения, предварительно, получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом плеча, рваную рану голени и травматический шок. Он впал в кому. С места происшествия пострадавший был госпитализирован.
Водитель иномарки на момент происшествия был трезв. Он пояснил, что велосипед появился перед ним неожиданно. Также он утверждает, что мужчина был нетрезвым.