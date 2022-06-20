Водителю фуры вынесен приговор за раздавленный Range Rover под Екатеринбургом

Под Екатеринбургом 17 июня произошло смертельное ДТП. Его виновника посадили на два года в колонию-поселение.
Речь идет о ДТП, в ходе которого водитель фуры потерял управление и раздавил иномарку Range Rover. Пострадавший водитель впал в кому и скончался через 6 дней. Виновник признал вину и уже получил срок.
В ходе разбирательств стало известно, что у фуры на одной оси располагались колеса с шинами разных моделей и ряд других нарушений, при которых ехать на машине нельзя. Из-за этого обстоятельства водителя и занесло на дороге.
Автомашина Volvo сперва врезалась в ограждение, а потом авто вылетело на встречку, где случилось столкновение с дорогой иномаркой, которая вылетела на другую полосу, влетев в автомобиль.