Водителю фуры вынесен приговор за раздавленный Range Rover под Екатеринбургом

Водителю фуры вынесен приговор за раздавленный Range Rover под Екатеринбургом
Водителю фуры вынесен приговор за раздавленный Range Rover под Екатеринбургом
Сегодня, 14:16ПроисшествияЕлена ОзероваФото: 1MI
Водителя, виновного в ДТП с дорогой иномаркой под Екатеринбургом, водитель которой скончался, посадили на 2 года в тюрьму.

Под Екатеринбургом 17 июня произошло смертельное ДТП. Его виновника посадили на два года в колонию-поселение.

Речь идет о ДТП, в ходе которого водитель фуры потерял управление и раздавил иномарку Range Rover. Пострадавший водитель впал в кому и скончался через 6 дней. Виновник признал вину и уже получил срок.

В ходе разбирательств стало известно, что у фуры на одной оси располагались колеса с шинами разных моделей и ряд других нарушений, при которых ехать на машине нельзя. Из-за этого обстоятельства водителя и занесло на дороге.

Автомашина Volvo сперва врезалась в ограждение, а потом авто вылетело на встречку, где случилось столкновение с дорогой иномаркой, которая вылетела на другую полосу, влетев в автомобиль.

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