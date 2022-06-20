За торговлю юбилейной медалью предстанет перед судом жительница Нижнего Тагила

Получив информацию о готовящемся преступлении, сотрудники оперативной службы полиции по уголовному розыску на железнодорожном вокзале города Нижний Тагил задержали местную жительницу 1998 года рождения. Там она собиралась продать медаль «За доблестный труд», выпущенную в честь векового юбилея Ульянова-Ленина.
Продажа, покупка, передача и дарение госнаград в РФ влечет уголовную ответственность. Так как экспертиза подтвердила подлинность медали, на тагильчанку уже заведено уголовное дело.
Обвиняемая рассказала, что медаль нашла во время прогулки и решила продать по рыночной цене, не зная, что это запрещено законом, сообщает штаб ЛО МВД России на станции Нижний Тагил.