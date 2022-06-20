За торговлю юбилейной медалью предстанет перед судом жительница Нижнего Тагила

За торговлю юбилейной медалью предстанет перед судом жительница Нижнего Тагила

За торговлю юбилейной медалью предстанет перед судом жительница Нижнего Тагила

Сегодня, 17:24
Происшествия
Ринат Камалиев
Фото: 1MI
Пытавшаяся продать советскую государственную награду молодая тагильчанка ответит перед судом.

Получив информацию о готовящемся преступлении, сотрудники оперативной службы полиции по уголовному розыску на железнодорожном вокзале города Нижний Тагил задержали местную жительницу 1998 года рождения. Там она собиралась продать медаль «За доблестный труд», выпущенную в честь векового юбилея Ульянова-Ленина.

Продажа, покупка, передача и дарение госнаград в РФ влечет уголовную ответственность. Так как экспертиза подтвердила подлинность медали, на тагильчанку уже заведено уголовное дело.

Обвиняемая рассказала, что медаль нашла во время прогулки и решила продать по рыночной цене, не зная, что это запрещено законом, сообщает штаб ЛО МВД России на станции Нижний Тагил.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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