3-летний мальчик потерялся на Ганиной Яме во время крестного хода

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Семья паломников из Нижегородской области потеряла своего 3-летнего сына на Ганиной Яме во время крестного хода в память о расстреле Романовых.
Сюжеты: Екатеринбург
Мальчик потерялся после шествия. Его родители уснули, а ребенок отправился гулять самостоятельно.
Сотрудники полиции увидели маленького ребенка, который один гулял вокруг монастыря, и доставили его в дежурную часть Среднеуральска. Однако мальчик ничего не смог сказать о себе.
Вскоре в лесу рядом с Ганиной Ямой сотрудники полиции нашли родителей мальчика. В главном управлении МВД по Свердловской области данный инцидент пока не комментируют, сообщает Znak.
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