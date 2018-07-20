Женщина-водитель въехала в ограждение на ул. Челюскинцев в Нижнем Тагиле

Водитель УАЗа решила повернуть налево и затормозила. Водитель автобуса, который ехал за внедорожником, врезался в задний бампер автомобиля.

Находясь на рельсах, водитель «Патриота» нажала на газ и на скорости врезалась в бетонное ограждение.