Женщина-водитель въехала в ограждение на ул. Челюскинцев в Нижнем Тагиле

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20 июля на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием УАЗ «Патриот» и автобуса ПАЗ.
Сюжеты: Нижний Тагил
Водитель УАЗа решила повернуть налево и затормозила. Водитель автобуса, который ехал за внедорожником, врезался в задний бампер автомобиля.
Видео
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Видео: stagila.ru
Находясь на рельсах, водитель «Патриота» нажала на газ и на скорости врезалась в бетонное ограждение.
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