В Екатеринбурге автоледи сбила ребенка
Сегодня, 09:24ПроисшествияФото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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19 июля в Екатеринбурге 46-летняя женщина на Hyundai Solaris сбила 7-летнего ребенка, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
ДТП произошло во дворе. Женщина двигалась со скоростью 10 км/час, неожиданно из-за припаркованного автомобиля выбежал ребенок. Водитель резко затормозил, однако наезда избежать не удалось.
Пострадавшего госпитализировали с открытым переломом голени.
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