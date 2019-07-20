В Екатеринбурге разыскивают похитителя велосипедов

18 июля мужчина пробрался в подъезд дома на улице Щербакова, 77 и украл велосипед. Со слов сотрудников службы безопасности, злоумышленник попросил девушку открыть ему подъездную дверь, после чего нашел слепую зону видеонаблюдения, снял с велосипеда замок и выкатил его из дома.