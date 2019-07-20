В Екатеринбурге разыскивают похитителя велосипедов

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В Екатеринбурге разыскивают мужчину, который крадет из подъездов велосипеды. Преступление попало на запись камеры видеонаблюдения, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
18 июля мужчина пробрался в подъезд дома на улице Щербакова, 77 и украл велосипед. Со слов сотрудников службы безопасности, злоумышленник попросил девушку открыть ему подъездную дверь, после чего нашел слепую зону видеонаблюдения, снял с велосипеда замок и выкатил его из дома.
Видео
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Видео: е1.ru
Владелец велосипеда написал заявление в полицию. Ему сообщили, что вор уже опознан и находится в розыске. Оказалось, что злоумышленник несколько раз крал из подъездов велосипеды.
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