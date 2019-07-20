В Нижнем Тагиле из реки вытащили труп пропавшего мужчины
Сегодня, 11:41ПроисшествияФото: АН «Между строк»
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Сегодня, 20 июля, спасатели вытащили из реки Тагил труп пропавшего три дня назад 36-летнего Сергея Палицына, сообщает АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
Тело Сергея вытащили на берег реки возле дома № 2 по улице Космонавтов. Правоохранительные органы устанавливают причину смерти.
По словам жены, Сергей 17 июля ушел из дома, чтобы помочь другу. Около двух часов дня тагильчанин позвонил жене и в скором времени пообещал вернуться, однако так и не появился.
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Позже женщина обнаружила на берегу реки его телефон. Оказалось, что пропавший выпивал с приятелем.
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