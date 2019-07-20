В Нижнем Тагиле пьяный лихач пытался уйти от полицейской погони
Сегодня, 20 июля, в Нижнем Тагиле пьяный водитель на LADA Kalina попытался скрыться в гаражах от сотрудников Госавтоинспекции.
Очевидец произошедшего сообщил редакции TagilCity.ru, что около 10 часов утра на территорию гаражей на улице Валегинская заехала LADA Kalina. За ней с мигалками и сиренами гналась машина ДПС. Сотрудники Госавтоинспекции несколько раз попросили мужчину остановиться, однако он не реагировал на их просьбы.
Когда водитель поехал в сторону жилых домов, правоохранители прижали машину нарушителя, после чего двое полицейских вытащили мужчину из автомобиля и повалили его на землю, рассказал очевидец.
Остановить машину пытались на улице Юности, однако задержать водителя удалось только на Ленинградском проспекте. Установлено, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он несколько раз привлекался к административной ответственности, сообщил редакции TagilCity.ru начальник отделения пропаганды ГИБДД Сергей Бернгардт.