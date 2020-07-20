Дождевые потоки почти «смыли» город в Свердловской области
Сегодня, 21:35ПроисшествияФото: скриншот видео
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Сильный ливень размыл дороги в городе Нижние Серги, сообщают Е1 очевидцы происшествия.
Видео с последствиями сильных дождей выложили на YouTube жители города – местная река сильно разлилась из-за обильных осадков.
Размыло речку, поплыли дома, гаражи, сообщает автор видео.
Видео
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Видео: е1.ru
Накануне ЕДДС Нижнего Тагила разослало экстренное предупреждение о шторме, который пройдёт местами в регионе – свердловчан предупредили о граде, ливнях и шквалистом ветре.
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