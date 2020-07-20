Дождевые потоки почти «смыли» город в Свердловской области

Видео с последствиями сильных дождей выложили на YouTube жители города – местная река сильно разлилась из-за обильных осадков.

Накануне ЕДДС Нижнего Тагила разослало экстренное предупреждение о шторме, который пройдёт местами в регионе – свердловчан предупредили о граде, ливнях и шквалистом ветре.