Семья депутата гордумы Екатеринбурга Романа Ступникова заразилась коронавирусом
Сегодня, 13:08ПроисшествияФото: личная страница Романа Ступникова во "Вконтакте"
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Депутат думы Екатеринбурга Роман Ступников заявил о том, что в его семью проник коронавирус. Об этом он написал на своей странице во «Вконтакте».
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Несмотря на меры предосторожности, эпидемия проникла в мою семью. В выходные увезли в Сысерть маму, следом за ней симптомы появились у жены, написал он.
Он отметил, что прибывшая скорая помощь пояснила, что большинство людей лечатся дома, а в больницы увозят только больных с тяжелой формой или возрастных. Амбулаторное лечение осуществляется участковым терапевтом. При этом вызовов много, что врач придет к ним на дом только сегодня.
Депутат отметил, что его семья серьезно относится к своему здоровью, а он сам после выхода на улицу протирает спиртом все личные вещи.
Напомним, ранее коронавирусом переболел депутат городской думы Екатеринбурга Владимир Крицкий.
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