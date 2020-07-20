Семья депутата гордумы Екатеринбурга Романа Ступникова заразилась коронавирусом

Несмотря на меры предосторожности, эпидемия проникла в мою семью. В выходные увезли в Сысерть маму, следом за ней симптомы появились у жены, написал он.

Он отметил, что прибывшая скорая помощь пояснила, что большинство людей лечатся дома, а в больницы увозят только больных с тяжелой формой или возрастных. Амбулаторное лечение осуществляется участковым терапевтом. При этом вызовов много, что врач придет к ним на дом только сегодня.

Депутат отметил, что его семья серьезно относится к своему здоровью, а он сам после выхода на улицу протирает спиртом все личные вещи.