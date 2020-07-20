Тагильские школьники представят город и область в финале «Президентских соревнований»

Ученики седьмого класса школы № 100 прошли в финальные всероссийские спортивные соревнования, и будут представлять Нижний Тагил и Свердловскую область.

Они впервые станут участниками подобных соревнований. Им придётся состязаться в таких направлениях как: спортивное многоборье, эстафетный бег, а также творческая и теоретическая часть, касающаяся физкультурно-спортивной и гражданско-патриотической тем.

Проходя отборочный этап, школьники участвовали в забегах на 60 метров и один километр, также показывали свои навыки в прыжках в длину, отжимании и подтягивании. В результате подсчёта результатов школа № 100 вышла на лидирующие позиции в Свердловской области, обогнав соперников из Камышлова на 100 баллов.

По словам тренера команды Ирины Ерпуловой, в команде 16 человек, девочек и мальчиков поровну, отдельно отмечая девочек, которые показали лучшие результаты в каждом виде состязаний. Лидерами команды, по мнению Ирины Ерпуловой, стали Владлена Даутова и Карина Толстова, участники секции лёгкой атлетики.