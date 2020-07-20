В Екатеринбурге второй день подряд несколько десятков южан устраивают массовую драку
Минувшей ночью на Сортировке произошла вторая массовая потасовка. Южане бегали по улице, дрались и кричали, пишет E1 со ссылкой на очевидцев.
Отмечается, что в драке пострадал человек. Он лежал на тротуаре, а вокруг него собралась толпа. Позднее на место прибыла полиция, и все участники разбежались.
По словам главы ассоциации национально-культурных объединений области и таджикской диаспоры Фаруха Мирзоева, потасовки устраивают представители киргизской и таджикской диаспор Екатеринбурга.
Он также отметил, что по его информации, это молодые люди 17-18 лет, являющиеся представителями киргизской и таджикской диаспор. На данный момент круг участников не определен.
18 июля все начиналось хаотично. И вчера продолжилось где-то в 21:30. Очевидцы говорят, что сначала все было тихо и мирно, разговаривали. А потом что-то случилось, рассказывает Фарух Мирзоев.
На место происшествия выезжала не только полиция, но и представители диаспор. Когда последние прибыли на Пехотинцев, там уже никого не было.
По его словам, все может перерасти в межнациональный конфликт. При необходимости представители диаспор помогут правоохранителям. Если никакого криминала нет, то среди ребят будет проведена профилактическая работа.
Сегодня, 20 июля, планируется встреча с представителями киргизской диаспоры, чтобы не допустить эскалации конфликта.
Вчера ночью, 19 июля, на Сортировке началась потасовка. По словам очевидцев, на месте собралось около 80 человек. Они кричали и бросали камни, которые попадали в припаркованные автомобили.