В Екатеринбурге второй день подряд несколько десятков южан устраивают массовую драку

Отмечается, что в драке пострадал человек. Он лежал на тротуаре, а вокруг него собралась толпа. Позднее на место прибыла полиция, и все участники разбежались.

По словам главы ассоциации национально-культурных объединений области и таджикской диаспоры Фаруха Мирзоева, потасовки устраивают представители киргизской и таджикской диаспор Екатеринбурга.

Он также отметил, что по его информации, это молодые люди 17-18 лет, являющиеся представителями киргизской и таджикской диаспор. На данный момент круг участников не определен.

18 июля все начиналось хаотично. И вчера продолжилось где-то в 21:30. Очевидцы говорят, что сначала все было тихо и мирно, разговаривали. А потом что-то случилось, рассказывает Фарух Мирзоев.

На место происшествия выезжала не только полиция, но и представители диаспор. Когда последние прибыли на Пехотинцев, там уже никого не было.

По его словам, все может перерасти в межнациональный конфликт. При необходимости представители диаспор помогут правоохранителям. Если никакого криминала нет, то среди ребят будет проведена профилактическая работа.

Сегодня, 20 июля, планируется встреча с представителями киргизской диаспоры, чтобы не допустить эскалации конфликта.