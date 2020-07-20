В Нижнем Тагиле и пригороде за выходные в водоемах утонули три человека

Также в субботу, но уже в 20.50, спасатели прибыли на вызов на Выйский пруд. Вызов был ложный, так как дети, кричащие о лопнувшем надувном матрасе, не нуждались в помощи. Однако, на этом же пруду, очевидец сообщил о женщине, плавающей в воде лицом вниз. Женщину обнаружили там, где уровень воды немного выше колена, на расстоянии пары метров от берега. На момент инцидента муж утонувшей, был в нетрезвом состоянии на берегу. Как выяснилось, жена также было в нетрезвом состоянии на момент происшествия.