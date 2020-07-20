В Нижнем Тагиле и пригороде за выходные в водоемах утонули три человека
За минувшие выходные в Нижнем Тагиле и пригороде спасатели достали из водоемов троих утонувших, сообщает ИА «Все Новости».
В субботу 18 июля 37-летний тагильчанин, не умеющий хорошо плавать, утонул на Черноисточинском пруду. Свидетельницами данного происшествия стали две девушки, которые вызвали спасателей и указали место.
Также в субботу, но уже в 20.50, спасатели прибыли на вызов на Выйский пруд. Вызов был ложный, так как дети, кричащие о лопнувшем надувном матрасе, не нуждались в помощи. Однако, на этом же пруду, очевидец сообщил о женщине, плавающей в воде лицом вниз. Женщину обнаружили там, где уровень воды немного выше колена, на расстоянии пары метров от берега. На момент инцидента муж утонувшей, был в нетрезвом состоянии на берегу. Как выяснилось, жена также было в нетрезвом состоянии на момент происшествия.
На последний вызов спасатели выехали в субботу утром, в село Петрокаменское, где отдыхающая компания сообщила о мужчине 47 лет, который ушёл плавать в районе пяти часов утра и не вернулся. Обнаружившие его спасатели констатировали смерть.
Напомним, с начала купального сезона на водоёмах Свердловской области утонуло 45 человек, в том числе 14 детей. На прошедшей неделе утонул семилетний мальчик, купавшийся в Тагильском пруду.