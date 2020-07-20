В Нижнем Тагиле женщина и ребенок выпали из окна в один вечер

Как рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское», на место падения женщины выезжали сотрудники полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

На место выезжали сотрудники отдела полиции 17 для выяснения обстоятельств случившегося. Установлено, что во время распития спиртного, возникла ссора с супругом, в результате чего женщина выпрыгнула с балкона. С переломами конечностей и в состоянии алкогольного опьянения пострадавшая доставлена в больницу. Сотрудники полиции продолжают проверку, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Кроме того, в пресс-службе рассказали о падении пятилетней девочки.

Падение из окна на улице Орджоникидзе Фото: группа "ЧП Нижний Тагил" во "Вконтакте"

Семья благополучная. Мама уходила в магазин, оставила ребенка с бабушкой. В какой-то момент ребенок залез на окно и облокотился на москитную сетку. Девочка не травмировалась. На данный момент она ходится в больнице с мамой на дополнительном обследовании, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».