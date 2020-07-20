В Нижнем Тагиле женщина сломала ногу на участке ремонтных работ «Водоканала»

В ночь с 17 на 18 июля мы с мужем катались на велосипедах. Подъезжая к остановке «Рабочая», мы слезли с велосипедов и пошли пешком, в этот момент погасли фонари и минут через пять я в темноте, не увидев арматуру, споткнулась. После этого вызвали такси, а потом обратилась в травму, рассказывает девушка.

В пресс-службе мэрии Нижнего Тагила TagilCity.ru пояснили, что асфальт с участка снят для выполнения работ «Водоканала».

Улица Береговая-Ударная ремонтируется в этом году в рамках национального проекта БКАД. ООО «Водоканал-НТ» ведет в этом районе перекладку кабеля, в связи с этим тротуар поврежден. После выполнения работ тротуар будет восстановлен, рассказали в мэрии.

Девушка отметила, что никаких ограждений и предупреждающих знаков на участке не установлено. Если бы они были, семья выбрала бы обход.