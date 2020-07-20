В Нижнем Тагиле женщина сломала ногу на участке ремонтных работ «Водоканала»
В Нижнем Тагиле местная жительница Яна сломала ногу во время прогулки с мужем в районе Лисьей горы на улице Береговая-Ударная. Об этом TagilCity.ru рассказала сама девушка. Тагильчанка споткнулась об арматуру, торчащую из земли на месте ранее снятого асфальта. Опасный участок не был огорожен.
В ночь с 17 на 18 июля мы с мужем катались на велосипедах. Подъезжая к остановке «Рабочая», мы слезли с велосипедов и пошли пешком, в этот момент погасли фонари и минут через пять я в темноте, не увидев арматуру, споткнулась. После этого вызвали такси, а потом обратилась в травму, рассказывает девушка.
В пресс-службе мэрии Нижнего Тагила TagilCity.ru пояснили, что асфальт с участка снят для выполнения работ «Водоканала».
Улица Береговая-Ударная ремонтируется в этом году в рамках национального проекта БКАД. ООО «Водоканал-НТ» ведет в этом районе перекладку кабеля, в связи с этим тротуар поврежден. После выполнения работ тротуар будет восстановлен, рассказали в мэрии.
Девушка отметила, что никаких ограждений и предупреждающих знаков на участке не установлено. Если бы они были, семья выбрала бы обход.
Директор ООО «Водоканал-НТ» Вячеслава Таран попросил предоставить ему время для подготовки ответа, однако позже не ответил на звонок корреспондента.