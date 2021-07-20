ГАЗель влетела в КамАЗ на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле

Дорожная авария с участием ГАЗели и КамАЗа произошла около 11.00 во вторник 20 июля на 15 километре автодороги «Южный подъезд» Нижнего Тагила.
Транспортные средства получили механические повреждения. Пострадавших в результате ДТП нет, сообщили TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
В Госавтоинспекции отметили, что за рулем ГАЗели находился мужчина 1985 года рождения с водительским стажем 7 лет. Оба водителя в момент аварии были трезвы.
Напомним, 19 июля в ДТП с участием автомобилей KIA Rio и Skoda Yeti на Вторчермете в Екатеринбурге пострадал 2-летний ребенок. Его не удержало неправильно прикрепленное к конструкции машины кресло.