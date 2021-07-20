Кроссовер с шестью детьми в салоне врезался в дерево под Тавдой

Кроссовер с шестью детьми в салоне врезался в дерево под Тавдой
Кроссовер с шестью детьми в салоне врезался в дерево под Тавдой
Сегодня, 18:09ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
Четверо из шестерых детей, ехавшие в кроссовере, пострадали в дорожной аварии под Тавдой. «Бесправный» водитель Ford въехал в попутный BMW, после чего автомобиль врезался в дерево.

41-летний водитель Ford, в салоне которого находилось шестеро детей, врезался в попутный BMW, поворачивавший налево, а затем допустил съезд в кювет и последующее столкновение с деревом на 13-м километре автодороги Тавда — Герасимовка — Тонкая Гривка 19 июля.

Пятеро из несовершеннолетних в возрасте от 7 до 15 лет ехали на задним сидении. Одна из девочек-пассажиров получила перелом предплечья, еще трое детей — ушибы и ссадины.

Как отметили в УГИБДД по Свердловской области, показания участников аварии в ходе опроса и осмотра места происшествия разошлись.

Одни говорят, что дети были пристегнуты ремнями безопасности по двое, другие — что ремни не использовались, сообщили в Госавтоинспекции Е1.

Там уточнили, что водитель Ford не только превысил максимальное количество пассажиров в салоне автомобиля, а вовсе не имел права садиться за руль, так как лишен водительского удостоверения и не имеет страхового полиса ОСАГО.

Напомним, приговор сыну полковника Росгвардии Владимиру Васильеву за смертельное ДТП отменил Свердловский областной суд. Ранее 25-летний екатеринбуржец был осужден на 9 лет колонии за аварию у ТЦ «Алатырь» в августе 2019 года, где погибли два человека.

Материалы по теме:
Свердловская областьпроисшествиедетидтпГИБДДобществоТавда
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