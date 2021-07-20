Машина с сотрудником пропала со стоянки автосервиса в Екатеринбурге

Об инциденте ей сообщили 19 июля работники предприятия. Также они отметили, что пропал и их сотрудник.
Пострадавшая отметила, что в автосервисе нет камер видеонаблюдения, а по другим автомобиль удалось зафиксировать недалеко от сервиса. Об этом сообщает Е1.
После звонка из автосервиса хозяйка обратилась в правоохранительные органы с заявлением.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщили в городском МВД.
Напомним, что трое подростков намеревались вскрыть автомобиль на улице Карла Либкнехта, 40 в Нижнем Тагиле. Инцидент случился ночью 12 июля 2021 года.