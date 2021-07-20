Машина с сотрудником пропала со стоянки автосервиса в Екатеринбурге

Со стоянки автосервиса на Юго-Западе в Екатеринбурге пропал автомобиль KIA Sportage, а также сотрудник сервиса. Об этом сообщила хозяйка машины.

Об инциденте ей сообщили 19 июля работники предприятия. Также они отметили, что пропал и их сотрудник. Пострадавшая отметила, что в автосервисе нет камер видеонаблюдения, а по другим автомобиль удалось зафиксировать недалеко от сервиса. Об этом сообщает Е1. После звонка из автосервиса хозяйка обратилась в правоохранительные органы с заявлением. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщили в городском МВД. Напомним, что трое подростков намеревались вскрыть автомобиль на улице Карла Либкнехта, 40 в Нижнем Тагиле. Инцидент случился ночью 12 июля 2021 года. Несколько подростков пытались вскрыть ночью автомобиль в Нижнем Тагиле

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