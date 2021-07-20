Родители обвинили врачей в отказе помогать ребёнку с отёком Квинке в Екатеринбурге

Родители 3-летнего мальчика обвиняют врачей поликлиники № 13 в Екатеринбурге в том, что ребёнок едва не погиб из-за их отказа спасти его от отёка Квинке. Это произошло утром 6 июня 2021 года.

У мальчика была острая аллергия на препарат, выписанный ему неврологом. Через несколько минут после первого же применения у ребёнка сильно отекло лицо. Мама рассказала, что дала ему антигистаминные таблетки, но они не помогли, пишет Е1. Родители ребёнка испугались и вместе с ним отправились в детскую поликлинику № 13, которая находится недалеко от их дома на переулке Волчанском. Попросили врача поставить укол «Супрастина» или похожий препарат, чтобы купировать реакцию. Однако, по словам мамы ребёнка, врач, заявив, что её приём начинается в 12:00, закрыла за собой дверь. Несмотря на то, что открытия поликлиники оставалось менее пяти минут, в регистратуре семью отправили по другому адресу. В кабинете экстренной помощи, который находится в другом корпусе в девяти километрах от поликлиники, мальчика спасли. Фельдшер поставила два укола — «Дексаметазон» и «Супрастин», после этого в течение часа наблюдала за ним. Когда ребёнку стало лучше, его отправили лечиться домой и сказали, что при ухудшении состояния нужно вызвать скорую помощь. Мама также рассказала, что она решила пожаловаться в страховую компанию «СОГАЗ-Мед», а также попросить разобраться в данной ситуации. Однако вместо беседы с врачом в ответе страховой компании сотрудники поликлиники заявили, что приходил только отец с ребёнком и что обратились не за несколько минут до открытия, а в начале восьмого утра. Сотрудники «СОГАЗ-Мед» не нашли нарушений в действиях врачей. Тогда семья обратилась в областной Минздрав с просьбой прокомментировать данный инцидент. В пресс-службе ведомства обещали разобраться в ситуации. В Екатеринбурге больница заплатит 75 тысяч рублей за неоказание срочной помощи Напомним, в апреле 2020 года в городской поликлинике Березовского скончалась женщина от от сепсиса, который возник из-за закупорки мочеточника камнем. Врачи, не проводя УЗИ и анализы, поставили диагноз — рецидив онкологии, которую женщина победила 24 года назад. Дочь погибшей обратилась в страховую компанию. В процессе проверки выяснилось, что медицинская помощь оказывалась женщине неправильно, обследование и лечение не проводилось.

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