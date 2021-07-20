СМИ: замминистра экологии Челябинска Виталий Безруков задержан

СМИ: замминистра экологии Челябинска Виталий Безруков задержан
СМИ: замминистра экологии Челябинска Виталий Безруков задержан
Сегодня, 12:14ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Замминистра экологии Челябинска Виталий Безруков был задержан после возвращения из командировки 20 июля 2021 года.

Безруков сейчас в Следственном комитете. Какое обвинение ему могут предъявить — пока неизвестно, пишет Ура.ру со ссылкой на свой источник.

На телефонные звонки замминистра не отвечает. В пресс-службе СУ СКР по региону сообщили, что о происходящем в минэкологии у них информации нет.

В пресс-службе челябинского губернатора Алексея Текслера заявили, что о ситуации им известно. Губернатора области известили о случившемся.

Напомним, Виталия Безрукова назначили заместителем министра экологии Челябинска в январе 2020 года. Ранее он работал руководителем управления экологического просвещения и работы с обращениями граждан в министерстве. Также он был руководителем экологического фонда «Моя планета».

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