СМИ: замминистра экологии Челябинска Виталий Безруков задержан

Безруков сейчас в Следственном комитете. Какое обвинение ему могут предъявить — пока неизвестно, пишет Ура.ру со ссылкой на свой источник.
На телефонные звонки замминистра не отвечает. В пресс-службе СУ СКР по региону сообщили, что о происходящем в минэкологии у них информации нет.
В пресс-службе челябинского губернатора Алексея Текслера заявили, что о ситуации им известно. Губернатора области известили о случившемся.
Напомним, Виталия Безрукова назначили заместителем министра экологии Челябинска в январе 2020 года. Ранее он работал руководителем управления экологического просвещения и работы с обращениями граждан в министерстве. Также он был руководителем экологического фонда «Моя планета».