Умер замглавы службы судебных приставов Екатеринбурга Евгений Швейковский

Умер замглавы службы судебных приставов Екатеринбурга Евгений Швейковский
Умер замглавы службы судебных приставов Екатеринбурга Евгений Швейковский
Сегодня, 15:16ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru

Умер замглавы ФССП Екатеринбурга

40-летний замглавы службы судебных приставов Евгений Швейковский скончался в Екатеринбурге. По словам родных, причиной стала недавняя вакцинация от коронавируса.

Информацию о смерти одного из руководителей ФССП подтвердили несколько источников в управлении службы судебных приставов Е1.

По словам родителей Швейковского, он умер из-за прививки от коронавируса. Вакцинировался госслужащий 12 июля. После этого он заболел, однако «скорая», которую вызвали родные, так и не приехала на вызов.

Своими ногами в итоге пришли в 40-ю больницу в пятницу, но, видимо, уже было поздно. У него была высокая температура, 39 градусов, рассказала мама замглавы службы судебных приставов.

Комментариев от пресс-службы ФССП пока нет.

Напомним, в конце июня 2021 года мер от COVID-19 профессор УрФУ Александр Сергеевич Колпаков, доктор технических наук. Ему было 65 лет.

Сюжеты:
Екатеринбург
происшествиегосслужащиеобществосудебные приставыФССПЕкатеринбургкоронавирусумер
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы