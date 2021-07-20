Умер замглавы службы судебных приставов Екатеринбурга Евгений Швейковский

Информацию о смерти одного из руководителей ФССП подтвердили несколько источников в управлении службы судебных приставов Е1.
По словам родителей Швейковского, он умер из-за прививки от коронавируса. Вакцинировался госслужащий 12 июля. После этого он заболел, однако «скорая», которую вызвали родные, так и не приехала на вызов.
Своими ногами в итоге пришли в 40-ю больницу в пятницу, но, видимо, уже было поздно. У него была высокая температура, 39 градусов, рассказала мама замглавы службы судебных приставов.
Комментариев от пресс-службы ФССП пока нет.
Напомним, в конце июня 2021 года мер от COVID-19 профессор УрФУ Александр Сергеевич Колпаков, доктор технических наук. Ему было 65 лет.