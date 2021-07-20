В смерти мужчины под окнами больницы в Каменске-Уральском обвинили врачей родные

Однако к вечеру телефон бывшего супруга так и не был включен. Девушка обратилась в больницу, где ей сказали, что молодой человек сидел на скамейке и всем говорил, что ждет родных. На утро супруга обратилась в полицию, так как мужчина не объявился. А 4 августа ей сообщили, что пропавший был найден мертвым на скамейке под окнами больницы. А его тело было в синяках и ссадинах.