В смерти мужчины под окнами больницы в Каменске-Уральском обвинили врачей родные

Медики приняли мужчину за пьяного и отправили домой, пишет Е1 со ссылкой на бывшую жену погибшего. На данный момент она судится с больницей.
По ее словам, 30 июля 2020 года мужчина запнулся в шлепках о порог и упал. Впоследствии у него начала болеть нога. Сначала он не обратил на это внимания, но потом становилось хуже. На второй день он обратился в больницу, где его сначала отправили в травмпункт, а оттуда снова с больницу.
Антон уже не мог ходить, боль была сильная. Я вызвала ему скорую. В больнице его отругали за этот вызов, но приняли. Оказалось, перелом со смещением. Он при переломе много ходил, это нагрузка на ногу, рассказывает бывшая жена.
Мужчину прооперировали и через пять дней выписали домой, рассказывает девушка. Однако через 20 дней нога снова распухла, появились сильные боли и поднялась температура.
Погибший вызвал скорую помощь. Оказалось, что у него на месте швов развилось гнойное воспаление. Ногу ему прочистили и поставили антибиотик. Мужчина находился в больнице. Он позвонил бывшей жене с чужого номера и сказал, что стоит у нее под окнами, однако его там не было.
Позднее, по словам бывшей супруги, ей позвонил их общий друг и рассказал, что передал госпитализированному телефон, но он его сначала не узнал и вышел босиком, оставив обувь в палате.
Девушка попыталась дозвониться еще раз через несколько часов, но телефон уже был недоступен.
2 августа медсестра связалась с бывшей женой и сообщила о выписке. По ее словам, она удивилась, что так быстро и позвонила лечащему врачу, который сказал, что пациент ведет себя буйно и неадекватно.
Однако к вечеру телефон бывшего супруга так и не был включен. Девушка обратилась в больницу, где ей сказали, что молодой человек сидел на скамейке и всем говорил, что ждет родных. На утро супруга обратилась в полицию, так как мужчина не объявился. А 4 августа ей сообщили, что пропавший был найден мертвым на скамейке под окнами больницы. А его тело было в синяках и ссадинах.
Причиной смерти по словам бывшей супруги, стало переохлаждение.
Полицейским, по словам девушки, в больнице рассказали, что после выписки мужчина ходил вокруг больницы и по соседним улицам. Телефон он оставил в палате. Во время прогулки ему стало плохо и он упал. Прохожие вызвали скорую, которая доставила его в ту же больницу. Пациенту было сделано МРТ для исключения черепно-мозговой травмы.
Бывшая супруга рассказала, что в документах указан самостоятельный уход и состояние стойкого алкогольного опьянения.
Далее, наутро мужчину нашла женщина и вызвала скорую. Его доставили в третью больницу. Специалисты его осмотрели, поставили глюкозу, так как снизился уровень сахара в крови от голода, и отпустили домой.
Вокруг корпуса, по словам работников больницы, молодой человек ходил, пока не стемнело. Потом, скорее всего, он сел на скамейку и заснул.
Антон несколько часов умирал под окнами больницы. Медики видели, как полураздетый мужчина ходит на их территории. Неужели адекватный человек будет так себя вести? Решили, что Антон пьян или под воздействием наркотиков? Но почему не вызвали полицию? Это спасло бы ему жизнь, возмущена бывшая супруга.
Страховая компания выявила дефекты и нарушения в оказании медпомощи, а потому предъявила к больнице иск о возмещении вреда. По закону бывшая жена не является родственником, однако она представляет интересы сына погибшего. Дело направлено на судмедэкспертизу.