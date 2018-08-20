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45-летний мужчина и 6-летний ребенок были сбиты в Нижнем Тагиле 19 августа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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45-летний мужчина и 6-летний ребенок были сбиты в Нижнем Тагиле 19 августа

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