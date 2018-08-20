45-летний мужчина и 6-летний ребенок были сбиты в Нижнем Тагиле 19 августа
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19 августа 2018 года в Нижнем Тагиле были сбиты два пешехода.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Между строк»
Несчастный случай произошел на кольце около дома по адресу улица Садовая, 2, недалеко от железнодорожного вокзала.
Автомобиль марки Hyundai Solaris совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.
Сотрудники скорой помощи диагностировали у пострадавшего ушибленную рану головы и ушиб колена. Мужчину доставили в ЦГБ №4, где ему оказали первую помощь и отпустили домой.
В этот же день в 15:35 недалеко от дома по адресу улица Ермака, 35 водитель Hyundai Santa Fe совершил наезд на шестилетнего мальчика, который вышел на проезжую часть из-за припаркованного транспортного средства.
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В результате наезда ребенок получил перелом левого бедра, его госпитализировали в ЦГБ №3.
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