Доследственная проверка начата по факту избиения школьницы в Верхней Салде
Стала известна предварительная причина драки школьниц из Верхней Салды.
По данным полиции, причиной является молодой человек, который нравился обеим девушкам.
Местные жители сообщили, что 14-летняя нападавшая встречалась 22-летним молодым человеком, который пригласил на свидание ее 13-летнюю знакомую.
По одной из отрабатываемых сыщиками версий конфликт произошел из-за того, что школьницы не поделили внимание молодого человека, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
В июне 2018 года нападавшая избила еще одну жертву. Девушка состоит на учете в ПДН, она живет в неблагополучной семье. Кроме того, она плохо учится и пропускает занятия в школе.
Девушке грозит изоляция от общества на срок до 30 дней.
В комментариях к видео зачинщица драки написала, что жертва получила за то, что распускает слухи.
На следующий день жертва получила от нападавшей голосовое сообщение с угрозой расправы в случае написания заявления в полицию.
Сотрудники СКР разбираются в обстоятельствах драки.