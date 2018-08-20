Доследственная проверка начата по факту избиения школьницы в Верхней Салде

По данным полиции, причиной является молодой человек, который нравился обеим девушкам.

Местные жители сообщили, что 14-летняя нападавшая встречалась 22-летним молодым человеком, который пригласил на свидание ее 13-летнюю знакомую.

По одной из отрабатываемых сыщиками версий конфликт произошел из-за того, что школьницы не поделили внимание молодого человека, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В июне 2018 года нападавшая избила еще одну жертву. Девушка состоит на учете в ПДН, она живет в неблагополучной семье. Кроме того, она плохо учится и пропускает занятия в школе.

Девушке грозит изоляция от общества на срок до 30 дней.

В комментариях к видео зачинщица драки написала, что жертва получила за то, что распускает слухи.

На следующий день жертва получила от нападавшей голосовое сообщение с угрозой расправы в случае написания заявления в полицию.