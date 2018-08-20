Фотан из колодца у «Монетки»: коммунальная авария произошла в Первоуральске

На кадрах видео, опубликованного одним из подписчиков первоуральского паблика, заметно, что вода из колодца бьет фонтаном и заливает всю дорогу.

Видео Видео: Инцидент Первоуральск

Рядом с местом аварии нет ни одной коммунальной службы, только стоит ограждение и знак «Ведутся ремонтные работы».

Фото: Ирина Лобова-Костина