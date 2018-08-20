Фотан из колодца у «Монетки»: коммунальная авария произошла в Первоуральске
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19 августа в Первоуральске на улице Космонавтов возле магазина «Монетка» произошла коммунальная авария.
На кадрах видео, опубликованного одним из подписчиков первоуральского паблика, заметно, что вода из колодца бьет фонтаном и заливает всю дорогу.
Видео
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Видео: Инцидент Первоуральск
Рядом с местом аварии нет ни одной коммунальной службы, только стоит ограждение и знак «Ведутся ремонтные работы».
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Фото: Ирина Лобова-Костина
Кроме того, жительница Первоуральска выложила фотографию, где видно, как вода сильным потоком стекает с уличных лестниц на дорогу.
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