Замыкание проводки произошло в магазине «Тагилхлеб» в поселке Кирпичный

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20 августа около 18.00 в магазине «Тагилхлеб» на улице Краснознаменная в поселке Кирпичный в Нижнем Тагиле произошло замыкание проводки.
Сюжеты: Нижний Тагил
На место происшествия в поселке Кирпичный в Нижнем Тагиле прибыли пожарный расчет и машина «скорой помощи».
По словам очевидцев, возгорания не было. В самом магазине разобрана обшивка стены, под которой находились замкнувшие провода.
В магазине «Тагилхлеб» замкнуло проводку. Двери открыты, никого нет,рассказала тагильчанка редакции TagilCity.ru.
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Информация о происшествии уточняется.
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