В Нижнем Тагиле на стройплощадке школы № 100 произошла кража

Преступление случилось 26 июля. По версии следствия, 34-летний работник стройки украл у электрогазосварщика сотовый телефон, который тот отложил в сторону во время выполнения работы. Сотовый телефон стоимостью чуть более 15 тысяч рублей принадлежал 55-летнему работнику другой подрядной организации. Кроме того, гаджет являлся подарком, который мужчина получил от дочери. Потерпевший сразу заметил пропажу телефона и обратился в полицию. Злоумышленник на тот момент еще не успел продать гаджет.