В Нижнем Тагиле на стройплощадке школы № 100 произошла кража
Сегодня, 13:54ПроисшествияФото: TagilCity.ru
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В Нижнем Тагиле в суд направлено уголовное дело о краже сотового телефона, произошедшей на стройплощадке школы № 100, сообщает ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Преступление случилось 26 июля. По версии следствия, 34-летний работник стройки украл у электрогазосварщика сотовый телефон, который тот отложил в сторону во время выполнения работы. Сотовый телефон стоимостью чуть более 15 тысяч рублей принадлежал 55-летнему работнику другой подрядной организации. Кроме того, гаджет являлся подарком, который мужчина получил от дочери. Потерпевший сразу заметил пропажу телефона и обратился в полицию. Злоумышленник на тот момент еще не успел продать гаджет.
Мужчина обвиняется по статье «Кража», ему грозит до двух лет ограничения свободы.
В Нижнем Тагиле ФСБ выявила на стройке школы № 100 ещё пять нелегалов
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