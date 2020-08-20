«Состояние тяжелое»: госпитализированный в Омске Алексей Навальный находится в коме

«Состояние тяжелое»: госпитализированный в Омске Алексей Навальный находится в коме

Сегодня, 12:43ПроисшествияPhoto: личная страница Алексея Навального в Instagram
Сегодня в Омском аэропорту совершил экстренную посадку самолет, на борту которого летел основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Ему стало плохо. В результате он был госпитализирован с реанимацию одной из больниц города, сообщает «Город 55».

На данный момент он впал в кому и подключен к аппарату ИВЛ. Об этом в своем Twitter сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

Она отметила, что результатов анализов пока нет. Информацию о том, что Навальный в коме, подтвердила и его лечащий врач Навального из «Альянса врачей», пишет издание «Капитал».

Гопитализация
Photo:"Город55"

Сейчас медик летит в Омск. По ее словам, у Алексея не было никогда аллергии, но если есть зрачковая реакция, то это уже хороший знак, так как при отравлении зрачки расширяются.

Заместитель главврача по медицинской части БСМП-1 Анатолий Калиниченко рассказал, что пациент находится в тяжелом, но стабильном состоянии. На данный момент предполагается несколько диагнозов, которые исключают, уточняют или подтверждают. Также проводятся различные исследования и врачебные консилиумы.

Photo:ИА "Город 55"

Юристы Алексея Навального после того, как он попал в больницу, намерены обратиться с заявлением в суд по статье 277 УК РФ «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля».

происшествиекомагоспитализацияАлексей Навальный
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Топ-5 предприятий-загрязнителей воздуха в Нижнем Тагиле
Ремонты дорог Свердловской области: кто получает миллиарды из областного бюджета?
Стало известно, как тагильские леса и дворы превращаются в помойки
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы