«Состояние тяжелое»: госпитализированный в Омске Алексей Навальный находится в коме

На данный момент он впал в кому и подключен к аппарату ИВЛ. Об этом в своем Twitter сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Она отметила, что результатов анализов пока нет. Информацию о том, что Навальный в коме, подтвердила и его лечащий врач Навального из «Альянса врачей», пишет издание «Капитал».
Сейчас медик летит в Омск. По ее словам, у Алексея не было никогда аллергии, но если есть зрачковая реакция, то это уже хороший знак, так как при отравлении зрачки расширяются.
Заместитель главврача по медицинской части БСМП-1 Анатолий Калиниченко рассказал, что пациент находится в тяжелом, но стабильном состоянии. На данный момент предполагается несколько диагнозов, которые исключают, уточняют или подтверждают. Также проводятся различные исследования и врачебные консилиумы.
Юристы Алексея Навального после того, как он попал в больницу, намерены обратиться с заявлением в суд по статье 277 УК РФ «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля».