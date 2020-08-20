В Нижнем Тагиле из-за пожара в квартире многодетной матери эвакуировали 8 человек

Общая площадь возгорания составила шесть квадратных метров. Из здания эвакуировали восемь человек. Двоих человек, проживающих на пятом этаже, пришлось эвакуировать при помощи пожарной автолестницы. Женщину-инвалида спасатели вынесли на руках в инвалидном кресле.