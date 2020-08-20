В Нижнем Тагиле из-за пожара в квартире многодетной матери эвакуировали 8 человек

В Нижнем Тагиле из-за пожара в квартире многодетной матери эвакуировали 8 человек

Сегодня, 10:51ПроисшествияPhoto: ГУ МЧС по Свердловской области
В Нижнем Тагиле из-за пожара в квартире многодетной женщины на улице Курортная, 15 было эвакуировано восемь человек, сообщает ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО.

Сообщение о происшествии поступило 19 августа в 17.18. В квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома горели домашние вещи.

Общая площадь возгорания составила шесть квадратных метров. Из здания эвакуировали восемь человек. Двоих человек, проживающих на пятом этаже, пришлось эвакуировать при помощи пожарной автолестницы. Женщину-инвалида спасатели вынесли на руках в инвалидном кресле.

Пожар на улице Кленовая
Photo:ГУ МЧС по Свердловской области

Пожар был потушен в течение трех минут. На месте происшествия работали 12 человек личного состава и четыре единицы спецтехники.

Установлено, что в квартире проживает женщина 1993 года, мать четверых детей. На момент происшествия последние были у бабушки. По словам соседей, девушка ведет асоциальный образ жизни.

По предварительной информации, причиной пожара стала неосторожность при курении в нетрезвом виде хозяйки квартиры.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее в Невьянске произошел пожар, в результате которого девятилетний мальчик и его отец погибли.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
происшествиепожарНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Топ-5 предприятий-загрязнителей воздуха в Нижнем Тагиле
Ремонты дорог Свердловской области: кто получает миллиарды из областного бюджета?
Стало известно, как тагильские леса и дворы превращаются в помойки
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы