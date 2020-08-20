В Нижнем Тагиле на Вагонке трамвай сбил переходившую пути пенсионерку

В Нижнем Тагиле на Вагонке трамвай сбил переходившую пути пенсионерку

Сегодня, 18:20ПроисшествияPhoto: ГИБДД Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле 87-летнюю женщину сбил трамвай. По словам пострадавшей, она переходила трамвайные пути и не слышала звуковых сигналов, сообщает ГИБДД Нижнего Тагила.

Происшествие случилось сегодня днем на Вагонке в районе остановочного комплекса «Мечта».

По предварительным данным, водитель трамвая, женщина 1997 года рождения, следуя по маршруту № 10, двигалась со стороны улицы Чайковского в сторону улицы Зари. У дома на Ленинградском проспекте, 72а она допустила наезд на женщину 1933 года рождения, которая шла через трамвайные пути.

В результате пенсионерка получила закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение головного мозга. Она была госпитализирована.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Водитель трамвая на момент происшествия была трезва.

Девушка рассказала, что подавала женщине звуковые сигналы. При этом сама пострадавшая говорит, что трамвай не видела и сигналы не слышала.

Напомним, сегодня на перекрестке Уральского проспекта и улицы Удовенко «Форд Фокус» сбил женщину, которая перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора.

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