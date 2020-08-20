В Нижнем Тагиле перебегавшая дорогу женщина попала под машину и получила перелом ноги

В Нижнем Тагиле перебегавшая дорогу женщина попала под машину и получила перелом ноги

Сегодня, 16:42ПроисшествияФото: ГИБДД Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле сегодня водитель «Форд Фокус» сбил пешехода-женщину, которая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора по пешеходному переходу, сообщили в ГИБДД Нижнего Тагила.

Авария произошла на перекрестке Уральского проспекта и улицы Удовенко.

Предварительно было установлено, что водитель автомобиля «Форд Фокус» под управлением мужчины 1968 года рождения, следуя со стороны Октябрьского проспекта по Уральскому проспекту, допустил наезд на пешехода-женщину 1973 года рождения.

В результате женщина получила перелом ноги и была госпитализирована в «Демидовскую городскую больницу».

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Водитель на момент аварии был трезв, однако в течение 2019–2020 года он нарушил правила дорожного движения 13 раз.

Наезд на пешехода
Фото:ГИБДД Нижнего Тагила

В ГИБДД добавили, что за четыре дня это уже четвертый наезд на пешехода.

Вчера на Тагилстрое в районе улицы Балакинской «Лада» сбила женщину. В результате она получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также перелом лодыжки.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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