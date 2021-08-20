Главный врач медицинского центра Олег Смирнов скончался в Екатеринбурге

Информацию о смерти специалиста сообщила руководитель отдела маркетинга и рекламы центра Вера Михеева, которая выразила свои соболезнования. Также данный факт подтвердили в официальной группе центра «Олмед». Там отметили, что Олег Смирнов внес большой вклад в развитие центра, а также он успел воспитать приемников, которые на данный момент продолжают его дело.