Главный врач медицинского центра Олег Смирнов скончался в Екатеринбурге

Главный врач медицинского центра Олег Смирнов скончался в Екатеринбурге
Главный врач медицинского центра Олег Смирнов скончался в Екатеринбурге
Сегодня, 19:52ПроисшествияФото: 1MI
Главный врач медицинского центра «Олмед» Олег Смирнов ушел из жизни в Екатеринбурге. Медицине врач посвятил свыше 25 лет.

Информацию о смерти специалиста сообщила руководитель отдела маркетинга и рекламы центра Вера Михеева, которая выразила свои соболезнования. Также данный факт подтвердили в официальной группе центра «Олмед». Там отметили, что Олег Смирнов внес большой вклад в развитие центра, а также он успел воспитать приемников, которые на данный момент продолжают его дело.

Причина смерти не сообщается, однако к комментариях к своей записи Вера Михеева подчеркнула, что она никак не связана с COVID-19. Позже станет известно о времени прощания с медиком.

Напомним, 6 августа стало известно, что в Екатеринбурге скончался поэт, писатель и педагог Андрей Комлев. Об этом сообщила его дочь. Она сказала, что отец болел дельта-штаммом коронавирусной инфекции.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
смертьврачмедикимедикЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы