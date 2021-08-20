Главный врач медицинского центра Олег Смирнов скончался в Екатеринбурге

Информацию о смерти специалиста сообщила руководитель отдела маркетинга и рекламы центра Вера Михеева, которая выразила свои соболезнования. Также данный факт подтвердили в официальной группе центра «Олмед». Там отметили, что Олег Смирнов внес большой вклад в развитие центра, а также он успел воспитать приемников, которые на данный момент продолжают его дело.
Причина смерти не сообщается, однако к комментариях к своей записи Вера Михеева подчеркнула, что она никак не связана с COVID-19. Позже станет известно о времени прощания с медиком.
Напомним, 6 августа стало известно, что в Екатеринбурге скончался поэт, писатель и педагог Андрей Комлев. Об этом сообщила его дочь. Она сказала, что отец болел дельта-штаммом коронавирусной инфекции.