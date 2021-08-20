Источник: задержание зампрокурора в Тагиле связано с делом завода пластификаторов

Источник: задержание зампрокурора в Тагиле связано с делом завода пластификаторов
Источник: задержание зампрокурора в Тагиле связано с делом завода пластификаторов
Вчера, 23:55ПроисшествияФото: 1МI
Ранее сообщалось о том, что сотрудники ФСБ задержали в Нижнем Тагиле подполковника юстиции Алексея Терзиогло и связано это с хищениями в строительной компании «УБТ-Сервис», но источник TagilCity.ru опроверг данную информацию и озвучил другую версию.

По данным нашего инсайдера, задержание может быть связано с делом по заводу пластификаторов. Алексея Терзиогло уже допрашивали по делу о хищении на «Уральском заводе пластификаторов».

По данным источника Е1, задержание Терзиогло может быть связано с обысками, которые прошли несколько недель назад в строительной компании «УБТ-Сервис», которой руководит сын начальника полиции. Однако Гаджи Абдулов в беседе с TagilCity.ru объяснил, что это была стандартная проверка по нацпроектам.

По данным инсайдера редакции, зампрокурора должен был поспособствовать вынесению оправдательного приговора Дмитрию Писцову и получил за это деньги, однако позже Писцова осудили на полтора года колонии.

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