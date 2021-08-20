Обвиняемому в убийстве молодой мамы в Первоуральске смягчили статью

Обвиняемому в убийстве молодой мамы в Первоуральске смягчили статью
Обвиняемому в убийстве молодой мамы в Первоуральске смягчили статью
Сегодня, 16:20ПроисшествияФото: 1МI
В причинении смерти по неосторожности теперь обвиняется обвиняемый в убийстве своей сожительницы житель Первоуральска. Уголовное дело переквалифицировали на более мягкую статью в СКР.

Дело об убийстве 30-летней молодой мамы в ноябре 2015 года в отношении ее сожителя переквалифицировано в Первоуральске, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на адвоката семьи скончавшейся.

Следователи считают, что мужчина толкнул свою сожительницу под несущийся автомобиль. Об этом стало известно стало известно спустя 5 лет, тогда же подозреваемый был арестован.

По словам адвоката, дело об убийстве переквалифицировали по статье 109 Уголовного кодекса РФ (Причинение смерти по неосторожности), предусматривающей максимум 2 года тюрьмы.

В Следственном комитете от комментариев воздерживаются.

Напомним, житель Нижнего Тагила в середине августа 2021 года приговорен к 9 годам колонии строго режима за убийство из-за ревности. Он избил мужчину после совместного застолья с распитием спиртных напитков.

Материалы по теме:
Свердловская областьсудубийствокриминалПервоуральскобщество
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы