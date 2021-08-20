Обвиняемому в убийстве молодой мамы в Первоуральске смягчили статью

В причинении смерти по неосторожности теперь обвиняется обвиняемый в убийстве своей сожительницы житель Первоуральска. Уголовное дело переквалифицировали на более мягкую статью в СКР.

Дело об убийстве 30-летней молодой мамы в ноябре 2015 года в отношении ее сожителя переквалифицировано в Первоуральске, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на адвоката семьи скончавшейся. Следователи считают, что мужчина толкнул свою сожительницу под несущийся автомобиль. Об этом стало известно стало известно спустя 5 лет, тогда же подозреваемый был арестован. По словам адвоката, дело об убийстве переквалифицировали по статье 109 Уголовного кодекса РФ (Причинение смерти по неосторожности), предусматривающей максимум 2 года тюрьмы. В Следственном комитете от комментариев воздерживаются. Напомним, житель Нижнего Тагила в середине августа 2021 года приговорен к 9 годам колонии строго режима за убийство из-за ревности. Он избил мужчину после совместного застолья с распитием спиртных напитков. Избивший до смерти бывшего приятеля своей девушки тагильчанин приговорен к 9 годам

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter