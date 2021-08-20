Погиб пассажир: женщина на иномарке влетела под «КамАЗ» в Екатеринбурге

Женщина-водитель влетела под «КамАЗ», стоявший на обочине на улице Сулимова в Екатеринбурге. В результате аварии пассажир легковушки погиб на месте.

37-летняя свердловчанка за рулем иномарки Renault Sandero въехала в заднюю часть «КамАЗа поздним вечером 19 августа у дома № 23 на улице Сулимова в Екатеринбурге. Пассажир иномарки — 44-летний мужчина, находившийся на переднем сидении, погиб на месте происшествия. Водитель с тяжелыми травмами доставлена в городскую больницу № 23, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. Как отметили в Госавтоинспекции, водитель была пристегнута ремнями безопасности. Были ли водители трезвые за рулем транспортных средств — покажут результаты медэкспертизы. Напомним, 19 августа 2021 года на Тюменском тракте произошло массовое ДТП, в котором погиб 38-летний водитель «Газели». Он влетел под «КамАЗ», ехавший спереди. Есть погибший: «Газель» залетела под КАМАЗ на Тюменском тракте

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