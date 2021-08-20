Ради видео для TikTok свердловчанина поджог заживо друга в Краснотурьинске

Ради видео для TikTok свердловчанина поджог заживо друга в Краснотурьинске
Ради видео для TikTok свердловчанина поджог заживо друга в Краснотурьинске
Сегодня, 10:04ПроисшествияФото: pixabay.com
Чтобы снять ролик для TikTok жители Краснотурьинска пришли на берег пруда и подожгли блогера, предварительно облив его горючей жидкостью. В результате молодой человек не пострадал.

Молодого человека, который снимает видео для TikTok, облил горючей жидкостью и поджог друг. Видео с горящим человеком, прыгающим в воду, опубликовано в группе «Краснотурьинск LIVE» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как молодого человека, одетого в спортивные штаны и кофту с капюшоном, обливают средством для розжига, а затем поджигают. Через пару секунд блогер прыгает в городской пруд.

Видео:группа "Краснотурьинск LIVE" во "ВКонтакте"

В результате «огненных съемок» молодой человек не пострадал.

Напомним, звездой TikTok стал житель Челябинской области, который скрывается от правоохранительных органов в уральских лесах. Он рассказывает подписчикам о своих приключениях и том, почему попал в поле зрения полиции и объявлен в розыск.

Материалы по теме:
Свердловская областьпроисшествиевидеомужчинаКаменск-Уральскийподжогтик ток
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы