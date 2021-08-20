Ради видео для TikTok свердловчанина поджог заживо друга в Краснотурьинске

Чтобы снять ролик для TikTok жители Краснотурьинска пришли на берег пруда и подожгли блогера, предварительно облив его горючей жидкостью. В результате молодой человек не пострадал.

Молодого человека, который снимает видео для TikTok, облил горючей жидкостью и поджог друг. Видео с горящим человеком, прыгающим в воду, опубликовано в группе «Краснотурьинск LIVE» в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как молодого человека, одетого в спортивные штаны и кофту с капюшоном, обливают средством для розжига, а затем поджигают. Через пару секунд блогер прыгает в городской пруд. Видео: группа "Краснотурьинск LIVE" во "ВКонтакте" В результате «огненных съемок» молодой человек не пострадал. Напомним, звездой TikTok стал житель Челябинской области, который скрывается от правоохранительных органов в уральских лесах. Он рассказывает подписчикам о своих приключениях и том, почему попал в поле зрения полиции и объявлен в розыск. Спрятавшийся в лесах от правосудия уралец стал звездой TikTok

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