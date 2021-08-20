Шестилетний мальчик шел в торговый центр и попал под машину в Екатеринбурге

Шестилетний мальчик шел в торговый центр и попал под машину в Екатеринбурге
Шестилетний мальчик шел в торговый центр и попал под машину в Екатеринбурге
Сегодня, 22:30ПроисшествияФото: ГИБДД по Екатеринбургу
Шестилетний мальчик, который с мамой шел в ТРЦ «Карнавал» в Екатеринбурге, выбежал на дорогу, где его сбил водитель на Daewoo Nexia. Инцидент произошел на улице Опалихинской.

В результате аварии мальчика пришлось доставить в медучреждение. Он получил ушиб затылка, после чего уехал домой. По словам матери ребенка, во время пути в ТРЦ она отвлеклась, после чего услышала скрип тормозов из-за резкого торможения. На дороге стоял автомобиль, а на обочине сидел ее сын, сообщает Е1 со ссылкой на местное ГИБДД.

Водитель иномарки — 50-летний мужчина со стажем в 13 лет. Он пояснил, что несовершеннолетний появился из-за автобуса, который также стоял на проезжей части. Данные ведомства гласят, что мальчик пересекал дорогу в неположенном месте.

Напомним, 19 августа стало известно, что в Екатеринбурге семилетний мальчик попал под колеса бетономешалки. Он выбежал из-за припаркованного автомобиля. В результате он был госпитализирован в больницу.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
ребенокдтпГИБДДЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы