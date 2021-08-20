Тушит женщина и школьники: лесной пожар разгорелся в Белоярском районе

Жительница свердловского поселка рассказала, что лесной пожар в Белоярском районе, который распространяется уже несколько дней, тушат своими силами местные жители, в том числе и школьники.

О нескольких очагах возгорания в лесах Белоярского района рассказала жительница поселка Режик Е1. По словам женины, огонь пытаются потушить она и еще два школьника. На вызовы пожарных, она получала ответ, что ситуация находится под контролем. В итоге, когда огнеборцы все же прибыли на место, оказалось, что кроме двух ранцев, у них больше нет воды. Женщина переживает, что если пожар превратится в верховой, то «это будет вторая Якутия». Напомним, пожар в Первоуральском ГО рядом с санаторием «Озеро глухое», оватившим 40 гектаров, вторые сутки тушат сотрудники МЧС и волонтеры. 19 августа спасатели опахали территорию и выкопали траншею, чтобы остановить распространение огня. Для остановки огня пожарные опахали территорию вокруг уральского санатория

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