В избиениях обвиняет таксиста «Ситимобил» жительница Екатеринбурга

В избиении обвинила таксиста из сервиса «Ситимобил» екатеринбурженка. Она заявляет, что он хотел взять с нее больше денег, чем положено.

Конфликт произошел 19 августа. Девушка вызвала такси через приложение «Ситимобил», чтобы уехать домой. По ее словам, водитель не стал заезжать на платную парковку, поэтому ей пришлось искать автомобиль. В приложении была указана сумма к оплате — 325 рублей. Он сказал, что надо заплатить сейчас и сразу 400 либо выйти из машины, рассказала пострадавшая Е1. Она пояснила, что не согласилась с такими условиями и вышла из такси. Водитель пошел за ней и стал обзывать шлюхой, а затем начал толкать, ударил и уехал. По словам девушки вокруг были очевидцы, но никто за нее не заступился. Пострадавшая подала заявление в полицию, там сейчас разыскивают таксиста. В пресс-службе «Ситимобил» пояснили, что уволили водителя. Напомним, 10 лет колонии получил свердловчанин, который в сентябре 2020 года ограбил, попытался убить женщину-таксиста и угнал автомобиль. Пьяный мужчина ограбил и пытался убить женщину-таксиста под Сысертью

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