За незаконную погрузку угля на тагильского железнодорожника заведено уголовное дело

За незаконную погрузку угля на тагильского железнодорожника заведено уголовное дело
За незаконную погрузку угля на тагильского железнодорожника заведено уголовное дело
Сегодня, 14:13ПроисшествияФото: pixabay.com
Уголовное дело о коррупции в отношении железнодорожника из Нижнего Тагила возбуждено в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР. Также перед законом предстоит ответить и представителям транспортных организаций, дававшим взятки.

Уголовное дело о получении должностным лицом взятки за совершение незаконного действия, входящего в его служебные полномочия, возбуждено на бывшего мастера участка производства одного из моторвагонного депо, сообщает пресс-служба межрегионального управления на транспорте СУ СКР.

За дачу взятки уголовные дела возбуждены и в отношении представителей транспортных коммерческих организаций. Они давали деньги железнодорожнику за незаконное оказание услуг по погрузке и транспортировке вагонов на одной из ж/д станций Свердловской области. Грузили подозреваемые уголь средствами и силами железной дороги.

Представление в адрес руководства железной дороги об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений и усилении контроля за работой подчиненных, будет направлено руководству железной дороги, отметили в ведомстве.

Напомним, в начале августа 2021 года бывший замначальника регионального Следственного комитета признан виновным во взяточничестве. Михаил Бусылко приговорен к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима. Также сроки получили начальник Следственного комитета по Верхней Пышме Владислав Вострецов и экс-заместитель свердловского прокурора Дмитрий Чуличков.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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