За незаконную погрузку угля на тагильского железнодорожника заведено уголовное дело

Уголовное дело о коррупции в отношении железнодорожника из Нижнего Тагила возбуждено в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР. Также перед законом предстоит ответить и представителям транспортных организаций, дававшим взятки.

Уголовное дело о получении должностным лицом взятки за совершение незаконного действия, входящего в его служебные полномочия, возбуждено на бывшего мастера участка производства одного из моторвагонного депо, сообщает пресс-служба межрегионального управления на транспорте СУ СКР. За дачу взятки уголовные дела возбуждены и в отношении представителей транспортных коммерческих организаций. Они давали деньги железнодорожнику за незаконное оказание услуг по погрузке и транспортировке вагонов на одной из ж/д станций Свердловской области. Грузили подозреваемые уголь средствами и силами железной дороги. Представление в адрес руководства железной дороги об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений и усилении контроля за работой подчиненных, будет направлено руководству железной дороги, отметили в ведомстве. Напомним, в начале августа 2021 года бывший замначальника регионального Следственного комитета признан виновным во взяточничестве. Михаил Бусылко приговорен к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима. Также сроки получили начальник Следственного комитета по Верхней Пышме Владислав Вострецов и экс-заместитель свердловского прокурора Дмитрий Чуличков. Бывший замначальника свердловского СКР Бусылко признан виновным по делу о взятке

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