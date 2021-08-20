За похищение и убийство из-за долга 500 рублей пожизненное грозит свердловчанину

Свердловчанин, подозреваемый в убийстве и похищении человека, предстанет перед судом в Краснотурьинске. Мужчине, который вместе с приятелем заставил копать яму и заживо похоронил в ней человека из-за долга в 500 рублей грозит пожизненное заключение.

27-летний мужчина, который в начале июля 2016 года вместе со знакомым организовал похищение молодого человека в Карпинске, чтобы вернуть денежный долг, предстанет перед судом. Из-за 500 рублей, он заставил похищенного копать себе яму в лесу под Сосновкой. Чтобы молодой человек не сообщил об избиении и похищении в полицию, мужчины убили его — бросили его в яму и засыпали землей. О пропаже родные сообщили не сразу, так как считали, что он уехал в другой город в поисках работы. Тревогу забила мать молодого человека, когда в день ее рождения сын не позвонил, чтобы поздравить, уточнил глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых. В результате оперативных мероприятий были установлены личности мужчин, которые в итоге и показали место, где находится тело. Оно к тому времени уже начало разлагаться. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области Второй соучастник преступления избежит привлечения к уголовной ответственности, поскольку он скончался, сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области. Напомним, два жителя Каменска-Уральского предстанут перед судом по обвинению в убийстве незнакомца складной туристической лопаткой 29 июля 2021 года. Подозреваемых полицейским удалось задержать по «горячим следам». Пожизненное за похищение и убийство туристической лопаткой грозит двум свердловчанам

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