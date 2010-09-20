Прошлой ночью на Гальянке сгорели две машины
20 сентября 2010, 17:31ПроисшествияОльга
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В ночь с 19 по 20 сентября на Гальянке сгорели две машины. 20 сентября около полуночи в милицию позвонили очевидцы, рассказавшие, что возле дома 7/3 на Черноисточинском шоссе взорвался автомобиль.
Прибывшие на место милиционеры выяснили, что как такового криминальноговзрыва не было. От жара накалились и хлопнули покрышки. Этот звук люди иприняли за взрыв. У машины Тойота-Авенсис выгорел моторный отсек.Предварительная версия – самовозгорание. Возможно, к пожару привелозамыкание проводки. Хозяин отметил, что в последние дни машина барахлила– заводилась с трудом.
Этой же ночью в 2.30 на улице Дружинина у дома 70 сгорел автомобильСудзуки. Очаг возгорания, как и в первом случае, был под капотом. Рядом смашиной никаких посторонних предметов, которые могли бы навести намысль о преступном умысле, милиционеры не обнаружили. Сейчас такжепроверяется версия самовозгорания.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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