Прошлой ночью на Гальянке сгорели две машины

Прибывшие на место милиционеры выяснили, что как такового криминальноговзрыва не было. От жара накалились и хлопнули покрышки. Этот звук люди иприняли за взрыв. У машины Тойота-Авенсис выгорел моторный отсек.Предварительная версия – самовозгорание. Возможно, к пожару привелозамыкание проводки. Хозяин отметил, что в последние дни машина барахлила– заводилась с трудом.

Этой же ночью в 2.30 на улице Дружинина у дома 70 сгорел автомобильСудзуки. Очаг возгорания, как и в первом случае, был под капотом. Рядом смашиной никаких посторонних предметов, которые могли бы навести намысль о преступном умысле, милиционеры не обнаружили. Сейчас такжепроверяется версия самовозгорания.