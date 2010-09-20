В Нижнем Тагиле снова сгорел автомобиль

В Нижнем Тагиле снова сгорел автомобиль

Во&nbsp;дворе жилого дома по&nbsp;Черноисточинскому шоссе в&nbsp;ночь с&nbsp;19&nbsp;на 20&nbsp;сентября сгорела машина Toyota Avensis. Пожар потушили сотрудники пожарной службы. По&nbsp;свидетельству очевидцев, взрыв был слышен в&nbsp;соседних дворах. В районе 23.00 жители дома услышали хлопок, затем последоваловозгорание и взрыв автомобиля. До утра жителиокрестных домов убрали машины из двора, в которомсгорела машина, рассказывают очевидцы. По предварительным данным, пострадавших нет. Причина взрыва уточняется.

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