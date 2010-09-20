В Свердловской области упал самолет. Пилот погиб

Пилот, 47-летний кандидат в мастера спорта Геннадий Беленикин,скончался. По данным МЧС, он успел сообщитьоб отказе оборудования диспетчеру и ему была данакоманда катапультироваться, однако он по неизвестнойпричине не сделал этого.