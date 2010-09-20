В Свердловской области упал самолет. Пилот погиб
20 сентября 2010, 06:51ПроисшествияОльга
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19&nbsp;сентября около пос.Логиново Белоярского района упал спортивный самолет &laquo;ЯК-52&raquo;. ЧП&nbsp;произошло при выполнении фигур высшего пилотажа, сообщает МЧС по&nbsp;Свердловской области.
Пилот, 47-летний кандидат в мастера спорта Геннадий Беленикин,скончался. По данным МЧС, он успел сообщитьоб отказе оборудования диспетчеру и ему была данакоманда катапультироваться, однако он по неизвестнойпричине не сделал этого.
Причины падения самолетаустанавливаются.
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