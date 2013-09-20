Администрация Тагила помогла задержать грабителя, который однажды уже убил человека (ФОТО)

Дежурный отдела полиции № 18, куда доставили задержанного мужчину и потерпевшую, выяснил личные данные злоумышленника. Оказалось, что 50-летний Василий ранее трижды судим. В последний раз отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Освободился из мест заключения в 2011 году. Задержанный признался, что раньше около года он работал в Шайтанке на базе, там же и жил. После того, как базу закрыли, он остался без жилья и теперь скитается по разным знакомым, иногда ночует в подъездах. На улице нашел фантик, так мужчина называет закладку в виде 1000-ой купюры, и решил попробовать разменять деньги. Свой поступок объяснил желанием поесть, на что абсолютно не было денег.