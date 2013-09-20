Администрация Тагила помогла задержать грабителя, который однажды уже убил человека (ФОТО)
Вчерашним днем, в 12 часов на привокзальном рынке на выезде находились представители Администрации Тагилстроевского района. В этот момент они услышали крик женщины с просьбой задержать преступника, а затем увидели и убегающего мужчину.
Как сообщает пресс-служба МВД, главный специалист отдела благоустройства и ЖКХ догнал убегавшего, подставил подножку, и повалил его на землю. Тут же на место происшествия были вызваны сотрудники полиции.
Как оказалось, удиравший решил обмануть продавщицу ягод, расплатившись фальшивой купюрой. Он дал тысячную купюру, взял три литра брусники, сдачу 700 рублей и отправился восвояси.
Как-то раз меня уже обманывали с деньгами, и я решила проверить купюру: посмотрела на просвет, а никаких водяных знаков нет рассказала 54-летняя Людмила Юрьевна.
Дежурный отдела полиции № 18, куда доставили задержанного мужчину и потерпевшую, выяснил личные данные злоумышленника. Оказалось, что 50-летний Василий ранее трижды судим. В последний раз отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Освободился из мест заключения в 2011 году. Задержанный признался, что раньше около года он работал в Шайтанке на базе, там же и жил. После того, как базу закрыли, он остался без жилья и теперь скитается по разным знакомым, иногда ночует в подъездах. На улице нашел фантик, так мужчина называет закладку в виде 1000-ой купюры, и решил попробовать разменять деньги. Свой поступок объяснил желанием поесть, на что абсолютно не было денег.
Фото пресс-службы МВД Нижнего Тагила
По словам исполняющего обязанности начальника отдела полиции № 18 подполковника Андрея Данилова, совершенное преступление – открытое хищение имущества, квалифицировано по ч.1ст. 161 УК РФ. На этот раз благодаря своевременному реагированию неравнодушных граждан, потерпевшей сразу же вернули похищенное имущество.
© TagilCity.ru